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Футболист «Локомотива» назвал причину успешного старта клуба в РПЛ

Футболист «Локомотива» Ньямси назвал причину успешного старта клуба в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, почему клуб хорошо стартовал в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы допустили несколько ошибок в начале. Сейчас все стало лучше, но мы продолжаем работать. В последних матчах мы выступили довольно неплохо! Секрет очень простой — много работаем. Планируем продолжать в том же духе, — заявил футболист.

В четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал три победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Команда проиграла только московскому «Динамо» (0:3).

«Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Этот старт стал одним из лучших в истории клуба. Последний раз «Локомотив» добивался подобного успех в чемпионском сезоне-2017/18. Тогда красно-зеленые под руководством Юрия Сёмина набрали 12 очков.

Ранее нападающий «Локомотива» жестко раскритиковал себя за провал.

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