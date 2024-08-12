Футбольный агент заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев должен извиниться перед партнерами, болельщиками и руководством команды. Об этом он заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Это ужасно, он должен подумать о своей карьере. Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». А потом извиниться перед болельщиками», — заявил Гурцкая.

Нападающий был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее в «Зените» отказались комментировать завершение истории с Соболевым.