Молодого лидера «Краснодара» похвалили за агрессию

Бывший главный тренер «Краснодара», грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев заявил, что «быки» наконец сумели найти свой футбол после плохого старта в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), а лидер команды — 24-летний полузащитник Эдуард Сперцян — начал действовать более агрессивно. Слова специалиста приводит Legalbet.

«В первых матчах не только Сперцян, но и вся команда выглядела достаточно бледно. Игра с «Факелом» это показала — не могли вскрыть их оборону (матч закончился со счетом 0:0. — «Газета.Ru»).

В матче против ЦСКА рисунок поменялся: добавилась агрессия («Краснодар» победил со счетом 2:1, Сперцян отдал голевую передачу на победный мяч на 91-й минуте. — «Газета.Ru»). Даже если взять фол на армейском защитнике Роше. Конечно, Эдуард не хотел наносить травму, но доиграл эпизод до конца.

Можно сказать, что «Краснодар» и Сперцян вкатились в сезон», — сказал Ташуев.

Тренер отметил, что Сперцян является системообразующим игроком «Краснодара», поскольку связывает между собой полузащиту и атаку команды благодаря своим неординарным решениям с мячом.

«Краснодар» трижды сыграл вничью и одержал одну победу в четырех стартовых турах РПЛ. В данный момент команда с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее тренера «Спартака» обвинили в плохой подготовке к матчу с «Ахматом».