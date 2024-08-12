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Чемпион мира Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

Чемпион мира Альварес подписал контракт с мадридским «Атлетико»

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Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Хулиан Альварес подписал контракт с клубом испанской Ла Лиги «Атлетико» (Мадрид). Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Сумма трансфера составила €75 млн. Еще €20 млн будет выплачено в качестве бонусов. Контракт 24-летнего Альвареса заключен до 2030 года.

В сезоне-2023/2024 аргентинец провел 54 матча за «Манчестер Сити», в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Альвареса в €90 млн.

Нападающий является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины. 18 декабря 2022 года в финале ЧМ они переиграли сборную Франции и стали новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Ранее футболисты устроили потасовку в матче на Олимпиаде.

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