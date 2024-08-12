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Бывший президент «Локомотива» считает правильным решение уволить Черевченко

Бывший президент «Локомотива» Смородская: Черевченко будто бы стало все равно

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» считает правильным решение уволить Игоря Черевченко с поста главного тренера воронежского «Факела». Экс-руководитель заявила, что в работе специалиста не было прогресса и что он сильно изменился за время нахождения во главе клуба. Слова Смородской приводит «Матч ТВ».

«Мое мнение: у Черевченко были все козыри на руках. Я его хорошо знаю, поэтому удивлена, насколько сильно он изменился. Ему будто бы стало все равно, — заявила бывший президент.

12 августа пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Черевченко, который возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клубу удалось занять наивысшее для себя место в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 11-е.

В четвертом туре РПЛ «Факел» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2 и опустился на последнюю строчку в турнирной таблице текущего сезона. В активе команды лишь одно набранное очко в матче против «Краснодара», а также один забитый мяч — в концовке встречи первого тура с «Динамо».

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