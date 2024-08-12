Российский специалист Черевченко покинул пост главного тренера «Факела»

Российский тренер Игорь Черевченко расторг контракт с «Факелом» по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

«Мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — сказал наставник.

Специалист возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клубу удалось занять наивысшее для себя место в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 11-е.

В четвертом туре РПЛ «Факел» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2 и опустился на последнюю строчку в турнирной таблице текущего сезона. В активе команды лишь одно набранное очко в матче против «Краснодара», а также один забитый мяч — в концовке встречи первого тура с «Динамо».

Следующая игра у «Факела» дома со «Спартаком». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.