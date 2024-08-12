Назвал лучший новичок в составе «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что новые игроки, которые пришли в летнее трансферное окно, очень усилили состав красно-белых, и отдельно выделил игру 25-летнего аргентинца Эсекьеля Барко. Слова Литвинова приводит Legalbet.

«Рад, что полузащитник Барко и нападающие Виллиан Жозе и Маркиньос присоединились к «Спартаку». Ребята реально стараются и уже помогают команде. Барко, пожалуй, произвел наибольшее впечатление. Он начал выделяться с самой первой игры в плане техники и игры один в один», — сказал Литвинов.

На данный момент Барко сыграл в четырех матчах в составе «Спартака», забил один мяч и отдал две голевых передачи.

По итогам четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дважды победил — «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), один раз сыграл вничью — с «Ахматом» (0:0) , а также один раз проиграл — «Оренбургу» (0:2).

Красно-белые набрали семь очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее в «Ахмате» назвали игру со «Спартаком» переломным моментом.