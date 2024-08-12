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Малийскому футболисту грозит до двух лет тюрьмы за видео в соцсетях

Малийскому футболисту Биссума грозит до двух лет тюрьмы за видео в соцсетях

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IMAGO/Martin Dalton/Global Look Press

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума может быть заключен под стражу сроком до двух лет. Причиной этому может стать видео, на котором он вдыхает «веселящий газ». Об этом сообщает портал Soccer.ru со ссылкой на социальные сети футболиста.

Позднее Биссума удалил видео и принес свои извинения.

«Я хочу извиниться за эти видео. Я понимаю, насколько это серьезно и насколько велики риски для здоровья, и я также очень серьезно отношусь к роли футболиста и образца для подражания», — заявил футболист.

Также известно, что английский футбольный клуб «Тоттенхэм» начал внутреннее расследование в отношении игрока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

В прошлом году в Великобритании запретили употребление и распространение закиси азота, которая известна как «веселящий газ».

Ранее сообщалось, что боксер Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки в клубе.

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