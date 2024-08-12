Президент федерации гребли заявил, что не планирует извиняться перед каноисткой Ромасенко

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что не будет извиняться перед российской каноисткой Олесей Ромасенко, которая выступала на Олимпиаде-2024 в Париже. Слова главы ВФГБК приводит «Матч ТВ».

«Может быть, я сказал резко. Прошу прощения у журналистов и читателей, но не у Олеси. Сказал я, по сути, правильно. На Играх в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках», — заявил Архипов.

Ранее глава ВФГБК назвал ее «никчемной спортсменкой».

Ромасенко не смогла отобраться в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в рамках соревнований каноэ-одиночек на 200 метров.

В четвертьфинальном заезде российская спортсменка показала четвертый результат. Соответственно, борьба за медали для нее завершена.

В квалификации Ромасенко показала пятый результат в своем заезде, поэтому не смогла отобраться сразу в полуфинал.

Ранее российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде.