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Российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде

Каноист Коровашков заявил, что МОК не допустил Штыля, чтобы лишить Россию медали

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Владимир Песня/РИА Новости

Каноист Алексей Коровашков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально не допустил до летних Олимпийских игр — 2024 его напарника Ивана Штыля, чтобы лишить дуэт возможности выиграть медали. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции», — заявил он.

19 июля стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета не допустила до летних Олимпийских игр российского гребца Ивана Штыля, который получил нейтральный статус от Международной федерации каноэ.

Штыль завоевал квоту на Олимпиаду в двойке с Коровашковым, с ним же выиграл чемпионат Европы. На Олимпиаде Коровашков выступил в соревнованиях каноэ-двоек с Захаром Петровым. Они стали четвертыми, хотя и квалификационный заезд, и полуфинал они выиграли.

Всего на Олимпиаду в Париже отправились 15 российских атлетов, которые выступали в нейтральном статусе. Игры завершились 11 августа.

Ранее российскому бодибилдеру вырезали два метра тощей кишки из-за допинга.

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