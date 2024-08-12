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РФС намерен наказать главного тренера «Спартака» Станковича

КДК РФС накажет главного тренера «Спартака» Станковича

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/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/Global Look Press

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) накажет главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за систематический выход за пределы технической зоны. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича. <...> Вдобавок рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича», — заявил он.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Станкович отказался говорить о судействе.

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