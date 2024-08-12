Тренер Хелиф: она была опустошена, обнаружив, что, возможно, не девушка

Жорж Касорла, занимавшийся подготовкой алжирской боксерши Иман Хелиф к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже, раскрыл, с какими эмоциями спортсменка восприняла результаты гендерного теста. Его слова приводит Reduxx.

«Дисквалификация была основана на тестах. Честно говоря, мне это показалось отвратительным. Независимо от результатов этих биологических тестов и не вдаваясь в их подробности, это дело биологов и врачей. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — заявил он.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее Хелиф сделала заявление после победы на ОИ.