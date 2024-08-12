Провалившую гендерный тест Хелиф лишили статуса знаменосца сборной Алжира

Олимпийская чемпионка 2024 года боксерша из Алжира Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, была лишена возможности быть знаменосцем своей национальной команды на церемонии закрытия Игр в Париже.

Изначально Хелиф должна была нести знамя в паре с бронзовым призером Олимпиады в беге на 800 м Джамелем Седжати. Однако перед самым началом церемонии закрытия ее поменяли на гимнастку Кайлию Немур, выигравшую золото ОИ в упражнении на брусьях.

В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее Хелиф сделала заявление после победы на ОИ.