Рублев вплотную подобрался к Медведеву в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.

Таким образом, Рублев поднялся на две строчки вверх. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке. Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Ночью 12 августа Рублев одержал победу в полуфинальном поединке над представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Канаде российский теннисист поборется с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию. Он в своем полуфинале обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду.

Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Ранее Рублев эмоционально оценил выход в финал «Мастерса» в Канаде.