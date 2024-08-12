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В Госдуме России дали совет по преобразованию МОК

Депутат Журова дала МОК совет по преобразованию организации

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова предложила внести в Международный олимпийский комитет (МОК) изменения и сделать так, чтобы нового главу организации выбирали не члены МОК, а представители стран. Ее слова приводит ТАСС.

«Многие страны могли бы иметь своих представителей, принимать судьбоносные решения. Для небольших государств такая история могла бы быть очень интересной, их голос имел бы вес. Но пока это почти нереализуемо, МОК не отдаст своих полномочий, не даст настолько кардинально менять хартию», — заявила Журова.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

11 августа завершились летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее стало известно, кто может сменить Баха на посту президента МОК.

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