В «Спартаке» отказались назвать противным футбол с «Ахматом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал называть игру против грозненского «Ахмата» антифутболом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Был противный футбол? Да нет, тут нельзя говорить «противный», просто надо думать о том, что, когда ты имеешь в команде высококлассных футболистов, ты должен решать такие проблемы и все равно выигрывать такие матчи», — заявил Литвинов.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович отказался говорить о судействе.