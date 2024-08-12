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«Могут дисквалифицировать»: тренер «Спартака» отказался говорить о судействе

Тренер «Спартака» Станкович отказался говорить о судействе в игре с «Ахматом»

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Артур Лебедев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, который возглавил команду летом 2024 года, заявил, что не намерен комментировать судейство после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», чтобы не получить дисквалификацию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Выводил ли меня из себя арбитр? При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу все, что думаю, будет три, четыре, пять, а может, и десять матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью», — заявил Станкович.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 мск.

Ранее Станкович высоко оценил игру футболиста Руслана Литвинова.

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