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Рублев вышел в финал турнира в Монреале

Теннисист Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале, где сыграет с Попыриным

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монреале, одержав победу в полуфинальном поединке над представителем Италии Маттео Арнальди.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Канаде российский теннисист поборется с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию. Он в своем полуфинале обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду.

Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев во второй раз в карьере обыграл лидера рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2022 году он обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.

Российский теннисист пропустил летние Олимпийские игры в Париже, объяснив это тем, что не был готов к ним морально.

Ранее Рублев рассказал, кто помог ему «починить» голову.

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