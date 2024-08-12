Рублев вышел в финал турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монреале, одержав победу в полуфинальном поединке над представителем Италии Маттео Арнальди.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Канаде российский теннисист поборется с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию. Он в своем полуфинале обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду.

Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев во второй раз в карьере обыграл лидера рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2022 году он обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.

Российский теннисист пропустил летние Олимпийские игры в Париже, объяснив это тем, что не был готов к ним морально.

Ранее Рублев рассказал, кто помог ему «починить» голову.