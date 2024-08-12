Стало известно, кто может сменить Баха на посту президента МОК

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Daily Mail.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась. Большую часть жизни я участвовал в олимпийском движении — это, а также другие аспекты, будут полезными для данной роли», — заявил Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее Николай Валуев назвал Баха стариканом.