Главный тренер «Спартака» высоко оценил игру футболиста Литвинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высоко оценил игру полузащитника Руслана Литвинова в матче с «Ахматом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова наставника красно-белых приводит «Матч ТВ».

«Игра Литвинова была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев. Мне очень нравится тренировать его», — сказал Станкович.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 мск.

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