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Бывший арбитр РПЛ раскритиковал судью матча «Краснодар» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Егоров раскритиковал судью матча «Краснодар» — ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Егоров раскритиковал судью матча четвертого тура между «Краснодаром» и московским ЦСКА. По его мнению, эпизод между полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном и защитником армейцев Виллианом Рошей заслуживал строгого наказания. Слова экс-арбитра приводит «Советский спорт».

«Человек нанес тяжелую травму. Судья посмотрел VAR, но карточку не показал. Это минимум оранжевая, а по мне, красная. Это ошибка, повлиявшая на результат — Сперцян должен был идти отдыхать», — заявил Егоров.

Бразильский защитник ЦСКА не смог доиграть матч после этого эпизода. СМИ сообщают, что ему наложили четыре шва.

10 августа «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче четвертого тура РПЛ со счетом 2:1. На голы ангольца Жоау Батчи армейцы ответили точным ударом россиянина Игоря Дивеева, а в конце встречи, на 91-й минуте, бразильский защитник «Краснодара» Тормена забил победный гол.

Ранее «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

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