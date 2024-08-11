Российская гимнастка заявила, что с Крамаренко на Олимпиаде-2024 борьба была бы ярче

Российская гимнастка Маргарита Мамун выразила мнение, что борьба в секторе на Олимпиаде-2024 была бы гораздо ярче, если бы там была Лала Крамаренко. Слова экс-спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Недавно выражала в соцсетях поддержку Лале Крамаренко, потому что поездка на Игры была ее огромной мечтой! Мы не знаем, какое она заняла бы место, но борьба была бы намного ярче», — заявила Мамун.

11 августа завершились соревнования на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Победителем общего медального зачета стала сборная США, которая вырвалась на первое место в заключительном виде состязаний.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде-2024.