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Российская гимнастка заявила, что будет смотреть закрытие Олимпиады-2024

Российская гимнастка Мамун о церемонии закрытия ОИ: всегда эмоциональное событие

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун заявила, что будет смотреть церемонию закрытия Олимпиады — 2024 в Париже. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Закрытие Олимпийских игр — это всегда очень трогательно. Не смогла прочувствовать этого на своих Играх — выступала за день до нее. А вот в Токио получилось», — заявила Мамун.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024, которая состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее полуголый мужчина забрался на Эйфелеву башню перед церемонией закрытия Олимпиады-2024.

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