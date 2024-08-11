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Провалившие гендерный тест спортсменки будут знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024

Провалившие гендерный тест Хелиф и Юйтин будут знаменосцами на закрытии ОИ-2024

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imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Провалившие гендерный тест боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин будут знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочный спорт» со ссылкой на издание Daily Mail.

Хелиф понесет флаг сборной Алжира, а Юйтин — Тайваня.

Обе спортсменки выиграли золотые медали на Олимпиаде-2024.

В финальном поединке в весовой категории до 66 кг Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

В весовой категории до 57 кг Юйтин одолела Юлию Шеремету из Польши также единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024, которая состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит смотреть закрытие ОИ.

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