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Французский пловец стал рекордсменом Олимпиады-2024 по количеству золотых медалей

Французский пловец Маршан выиграл больше всех золотых медалей на Олимпиаде-2024

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Французский пловец Леон Маршан выиграл больше всех золотых медалей на Олимпиаде — 2024 в Париже.

В активе француза четыре награды высшей пробы. Также Маршан стал бронзовым призером в мужской эстафете 4х100 м.

11 августа завершились соревнования на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Победителем общего медального зачета стала сборная США, которая вырвалась на первое место в заключительном виде состязаний.

На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американка стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпиад в игровых видах спорта.

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