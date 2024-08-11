Бразильский футболист «Зенита» рассказал, на кого похож Глушенков

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Педро рассказал, что нападающий Максим Глушенков похож на футболиста Рожера Гедеса, с которым вингер ранее играл за «Коринтианс». Слова футболиста приводит официальный сайт сине-бело-голубых.

«Глушенков похож на моего бывшего партнера по «Коринтианс» Рожера Гедеса, играющего сейчас в Катаре. Он тоже приносил команде большую пользу», — сказал Педро.

10 августа «Зенит» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил девять мячей в своих шести первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин», а также дома оказались сильнее «Ростова».

В следующем туре «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» 18 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году.