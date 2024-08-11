Американка стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпиад в игровых видах спорта

Американская баскетболистка Дайана Таурази стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр в игровых видах спорта.

11 августа завершился женский баскетбольный турнир, который выиграла сборная США. В финальном матче они обыграли Францию (67:66). Благодаря этой победе американцы выиграли общий медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

42-летняя Таурази побеждала в составе команды на каждой Олимпиаде, начиная с 2004 года.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российская волейболистка выиграла золото Олимпиады-2024 в составе сборной Италии.