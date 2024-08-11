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Биатлонистка об уходе Баха с поста главы МОК: устал прогибаться и искать оправдания

Биатлонистка Ишмуратова об уходе Баха с поста главы МОК: устал прогибаться

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Евгений Биятов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поддержала уход Томаса Баха с поста президента Международного олимпийского комитета (МОК). Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Наверное, устал прогибаться и находить оправдание своим абсурдным решениям. Последние Олимпийские игры были предельно показательны: недопуск России и Белоруссии и участие педофила и трансгендеров, — заявила Ишмуратова.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. 10 августа он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок, и предложил провести выборы в марте 2025 года.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени. Атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, разрешили принять участие в церемонии закрытия.

Ранее россиянина назвали одним из лучших ватерполистов Олимпиады-2024.

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