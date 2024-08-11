Полуголый мужчина забрался на Эйфелеву башню перед церемонией закрытия Олимпиады-2024. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина без рубашки был замечен на середине своего пути. Из-за этого посетителей башни не выпускали более получаса.

Известно, что мужчина уже задержан.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени. Атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, разрешили принять участие в церемонии закрытия.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит смотреть закрытие ОИ.