Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Решение исполкома МОК было основано на том, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе, следуя общим правилам поведения», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что МОК принял подобное решение, зная, что многие спортсмены из России и Белоруссии уже покинули Париж.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит смотреть закрытие ОИ.