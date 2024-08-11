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Российская волейболистка выиграла золото Олимпиады-2024 в составе сборной Италии

Российская волейболистка Антропова выиграла золото Олимпиады в составе Италии

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Annegret Hilse/Reuters

Российская волейболистка, выступающая за сборную Италии, Екатерина Антропова выиграла золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже.

В финальном матче итальянки обыграли действующих чемпионок, команду США в трех партиях — 25:18, 25:20, 25:17. Эта победа стала для волейболисток из Италии первой в истории ОИ.

Самым результативным игроком встречи стала Паола Эгону, которая набрала 22 очка. Антропова, получившая итальянское гражданство в прошлом году, набрала шесть очков в финальном матче.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит смотреть закрытие ОИ.

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Олимпиада 2024
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