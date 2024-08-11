«Пускай уважают Россию!» Иностранных тренеров хотят обязать учить русский

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин призвал иностранных специалистов, которые возглавляют клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), учить русский язык и проявлять уважение к стране. Слова Силкина приводит Legalbet.

«Они же приехали в Россию денег заработать, значит, должны что-то делать и помимо футбола. Надо заставлять учить русский. В Европе же они учат языки стран, в которые приезжают. Пускай уважают нашу страну! Им деньги налогоплательщики отдают. Хотя бы историю клубов, в которых они работают», — сказал Силкин.

Специалист подчеркнул, что не считает, будто иностранные тренеры мешают развиваться российским специалистам.

«Понятно, что школы у нас выпускают специалистов и накопилось много людей, которые сидят без работы. Но если тренер хорошо работает, то его все равно заметят, пример — Игорь Осинькин», — сказал Силкин.

Игорь Осинькин четыре года работал в «Чертаново», а с 2020 года возглавляет клуб РПЛ «Крылья Советов» из Самары.

На данный момент в командах чемпионата России работают шесть иностранных тренеров: три серба, два испанца и один чех.

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