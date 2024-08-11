Губерниев о церемонии закрытия Олимпиады: не готовимся ее смотреть

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что не стоит смотреть закрытие Олимпиады.

«Отнюдь не готовимся смотреть церемонию. Сказать, какое там в Париже на закрытии полное говно, мы сможем и не смотря весь этот ужас», — сказал Губерниев.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал постер закрытия парижской Олимпиады иконой дьявола.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12)... Афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — написал Савва.

На постере изображена планета Земля, на которую падает мужская светящаяся фигура.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнется в столице Франции в 21:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что российские атлеты не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады.