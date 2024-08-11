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Футболист ЦСКА раскрыл два своих лучших качества

Защитник ЦСКА Круговой назвал скорость и видение поля своими сильными качествами

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой назвал два своих самых сильных качества в футбольном плане. Слова 26-летнего игрока приводит Legalbet.

«Назову скорость и видение поля», — сказал Круговой.

Крайний защитник является воспитанником петербургского «Зенита»: он играл в академии сине-бело-голубых, а также в «Зените-2».

На уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) Круговой выступал за главную команду «Зенита» и за «Уфу», а в июне 2024 года перешел в ЦСКА на правах свободного агента.

Контракт Кругового с армейцами действует до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне защитник сыграл в составе ЦСКА в четырех матчах и отдал два голевых паса.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

Ранее победу «Зенита» над «Динамо» объяснили удачей.

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