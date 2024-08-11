Нидерландская бегунья установила уникальное достижение на Олимпиаде

Нидерландская бегунья Сифан Хассан стала первой бегуньей, которой удалось выиграть золото Олимпиады на трех длинных дистанциях.

11 августа спортсменка стала олимпийской чемпионкой в марафоне, показав результат 2 часа 22 минуты 55 секунд. Она установила олимпийский рекорд на этой дистанции. Предыдущее достижение установила эфиопка Тики Гелане на Олимпиаде 2012 года (2 часа 23 минуты 7 секунд).

Также Хассан является олимпийской чемпионкой в беге на 5 и 10 тысяч метров. Она побеждала на этих дистанциях на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. На парижских Играх Хассан выиграла на 5 и 10-тысячных дистанциях бронзовые награды.

В марафонском забеге парижской Олимпиады выступала бывшая россиянка Сардана Трофимова, представляющая сейчас Киргизию. Она преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 47 секунд и заняла 14 место, установив национальный рекорд Киргизии. Стоит отметить, что в Париже Трофимова опередила действующую олимпийскую чемпионку и обладательницу мирового рекорда кенийку Перес Джепчирчир.

Ранее 39-летний марафонец Кипчоге впервые в истории остался без медали ОИ.