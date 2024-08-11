Главный тренер сборной Узбекистана по боксу перенес сердечный приступ на Олимпиаде

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес сердечный приступ, когда праздновал победу своего подопечного Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде, передает The Guardian.

Помощь Киличеву оказали члены сборной Великобритании, которые провели сердечно-легочную реанимацию и применили дефибриллятор.

«Многие тренеры были взволнованы этой ситуацией. Нам потребовалось время, чтобы убрать их с дороги. Я достал дефибриллятор и как можно быстрее надел на него электроды», — сказал физиотерапевт британской команды Робби Лиллис.

Также помощь Киличеву оказывал врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх.

Ранее олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери был госпитализирован из-за проблем с почками на Играх.

Ранее представитель сборной беженцев впервые завоевала медаль ОИ.