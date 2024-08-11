Рублев обыграл первую ракетку мира на «Мастерсе» в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев во второй раз в карьере обыграл лидера рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2022 году он обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.

Рублев не принял участие в парижской Олимпиаде, объяснив свое решение тем, что он не был готов морально.

«Мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Мы решили, что нам нужно расставить приоритеты в моей карьере, взять перерыв, чтобы восстановиться морально», — рассказал Рублев.

В полуфинале монреальского «Мастерса» Рублев сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча пройдет 12 августа. Ориентировочно спортсмены выйдут на корт в 0:00 по московскому времени.

Ранее Рублев рассказал, кто помог ему «починить» голову.