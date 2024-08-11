Экс-президент «Локомотива» о «Зените»: тотальное доминирование

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что не видит конкурентов «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«У «Зенита» впечатляющий старт. Тотальное доминирование команды. Не верю, что кто-то составит им конкуренцию в этом сезоне РПЛ», — сказал Геркус.

«Зенит» в прошлом туре обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличиться на 55-й минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» заявил, что его удивила бы победа над «Зенитом».