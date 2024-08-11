В Совфеде заявили, что Баху пора уходить с поста главы МОК

Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на новость о том, что Томас Бах не будет переизбираться на должность главы Международного олимпийского комитета (МОК), поддержав это решение.

«Его лебединой песнью станут самые скандальные в истории ОИ-2024. В памяти останется его утверждение об отсутствии «научной системы, позволяющей идентифицировать мужчин и женщин», — написал Пушков.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

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