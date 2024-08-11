В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады иконой дьявола

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал в своем Telegram-канале постер закрытия парижской Олимпиады иконой дьявола.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12)... Афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — написал Савва.

На постере изображена планета Земля, на которую падает мужская светящаяся фигура.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа.

Организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже подверглись критике из-за некоторых моментов, в которых усмотрели неуважение к христианам.

Организаторам пришлось принести извинения.

«Мы хотели отпраздновать единство и толерантность. Мы считаем, учитывая результаты опросов, что эта цель была достигнута», — заявила директор по связям с общественностью Игр «Париж‑2024» Анн Дешам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на открытии Олимпиады надругались над Библией.