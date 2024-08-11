Леброн Джеймс признан MVP баскетбольного турнира на Олимпийских играх

Американец Леброн Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом в социальной сети сети Х сообщила Международная федерация баскетбола (FIBA).

10 августа в финале американские баскетболисты обыграли национальную команду Франции со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс сделал дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. Его средние показатели на турнире составили 17 очков, 8,2 подбора, 10,2.

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В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

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