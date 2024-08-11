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Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

Сборная США по баскетболу одолела команду Франции и взяла золото Олимпиады

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Evelyn Hockstein/REUTERS

Мужская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла турнир на летних Олимпийских играх.

В финале американские баскетболисты обыграли национальную команду Франции со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Француз Виктор Вембаньяма, набравший 26 очков, стал самым результативным игроком матча. У сборной Соединенных Штатов самым результативным игроком был Стефен Карри, на счету которого 24 очка.

На предыдущей Олимпиаде в Токио американцы в финале также одержали победу над французами. Всего сборная США 17 раз выигрывала золото Олимпийских игр.

10 августа бывший российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов, представляющий Узбекистан, стал победителем парижской Олимпиады.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее CAS отобрал бронзу Олимпиады у американской гимнастки.

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