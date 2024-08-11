Грузинский тяжелоатлет стал трехкратным олимпийским чемпионом

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золото Олимпийских игр в категории свыше 102 кг.

По сумме классического двоеборья 30-летний спортсмен показал результат 470 кг. Второе место занял представитель Армении Вараздат Лалаян (467). Третьим стал Гор Минасян из Бахрейна (461).

Талахадзе выигрывал Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является семикратным чемпионом мира.

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В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

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