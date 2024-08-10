Гендиректор «Динамо» Пивоваров о поражении от «Зенита»: соперник стал сильнее

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Пивоваров после поражения своей команды от петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что клуб с берегов Невы стал сильнее, передает «Спорт-Экспресс».

«Петербуржцы усилились в межсезонье, приобрели хороших футболистов. Наверное, можно сказать, что «Зенит» стал сильнее. Но и «Динамо» тоже стало сильнее», — сказал Пивоваров.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличился на 55 минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» Кобелев заявил, что клуб находится на уровне с «Зенитом».