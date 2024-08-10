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«Краснодар» на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

«Краснодар» забил на последней минуте и обыграл ЦСКА в матче РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле обыграл московский ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В компенсированное к первому тайму время счет в матче открыл футболист «Краснодара» Жоау Батчи. На 68 минуте игрок ЦСКА Игорь Дивеев восстановил равновесие в счете. В компенсированное ко второму тайму время Витор Тормена вновь вывел «Краснодар» вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 7 очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте, имея в активе 6 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 баллов из 12 очков. Московские «Динамо» и «Локомотив» идут вслед за «Зенитом» с девятью баллами.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН». Матч состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее матч с ЦСКА назвали определяющим для главного тренера «Краснодара».

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