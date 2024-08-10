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CAS отобрал бронзу Олимпиады у американской гимнастки

CAS отобрал бронзу ОИ у американской гимнастки Чайлз, присудив медаль Бэрбосу

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Amanda Perobelli/Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета (НОК) Румынии на распределение медалей в спортивной гимнастике в вольных упражнениях на парижской Олимпиаде.

По итогам соревнований третье место заняла румынка Ана Бэрбосу, обойдя американку Джордан Чайлз. США подали протест на оценку, который был одобрен. После этого Чайлз заняла третье место, а Бэрбоса опустилась на четвертую строчку.

В CAS заявили, что протест США был подан после истечения минутного срока, установленного правилами, а значит он является недействительным. США опоздали с протестом на четыре секунды.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после того как Бэрбосу изначально лишили золота заявил, что из-за этого эпизода будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.

Ранее решение CAS по лишению России золота ОИ-22 назвали предвзятым.

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