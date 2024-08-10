Игрок «Динамо» о лучшем бомбардире РПЛ: он же не Месси

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения от петербургского «Зенита» со счетом 1:0 заявил, что тренерский штаб команды не объяснял, как закрывать лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Максима Глушенкова, который до этого матча забил шесть мячей в трех стартовых турах, передает Sport24.

«Персонально по Глушенкову объясняли, как его закрывать? Нет, конечно. Он же не Месси», — сказал Тюкавин.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличился на 55 минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.