Овечкин тремя словами ответил на вопрос об участии России в зимней Олимпиаде 2026 года

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин надеется на то, что россияне смогут выступить на зимней Олимпиаде 2026 года, передает «Чемпионат».

«Дай бог. Посмотрим», — сказал Овечкин.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

Предварительно сборная России включена в олимпийский хоккейный турнир, где встретится с США и двумя победителями квалификационных турниров.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году, россияне участвовали под нейтральным флагом. Хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии. Игроки из НХЛ не были отпущены на Игры из-за того, что турнир не стал прерывать регулярный чемпионат. В 2026 году игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире.

Ранее Овечкин не исключил переход в петербургский СКА.