Глава МОК Томас Бах покинет свой пост в марте 2025 года

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет избираться на новый срок в марте 2025 года, передает ТАСС.

На 142 сессии МОК, которая прошла в Париже в июле 2024 года была отклонена поправка в Олимпийскую хартию, которая бы позволила Баху расширить свои полномочия и пойти на новый срок. С такой инициативой на 141 сессии МОК выступили несколько членов организации.

Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года в Греции.

Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее в Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха.