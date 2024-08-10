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Немецкая пловчиха о воде в Сене: меня стошнило девять раз за день

Немецкая пловчиха Бек пожаловалась на рвоту и диарею после заплыва в Сене

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IMAGO/Andrea Staccioli / Deepblu/Global Look Press

Немецкая пловчиха Леони Бек раскритиковала в своих соцсетях качество воды в Сене после заплыва на 10 км, который прошел в рамках Олимпиады.

«Меня стошнило 9 раз + диарея. Качество воды в Сене одобрено», — написала Бек.

В заплыве на 10 км Бек заняла девятое место, преодолев дистанцию за 2 часа 6 секунд.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. 31 июля Международный союза триатлона официально сообщил на своей странице в социальной сети X, что соревнования, которые были перенесены с 30 на 31 июля, пройдут в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Ранее первая в истории двукратная чемпионка ОИ в плавании на открытой воде на дистанции 10 км нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал призналась, что пила речную воду во время заплыва по Сене.

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн. 31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению. Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции.

Ранее австралийская пловчиха раскрыла, как атлеты пытаются обезопасить себя после заплыва в Сене.

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